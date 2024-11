Frente fria chega ao Paraná acompanhada de chuvas e trovoadas; veja previsão Frente fria chega ao Paraná acompanhada de chuvas e trovoadas; veja previsão Ric|Do R7 10/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 10/11/2024 - 13h30 ) twitter

Frente fria chega ao Paraná

Uma frente fria chega ao Paraná acompanhada de chuvas e trovoadas a partir da próxima segunda-feira (11). Neste domingo (10), a estabilidade atmosférica continua predominando na maior parte do estado. Durante a tarde, o sol deve aparecer entre nuvens em Curitiba e Região Metropolitana. Nas demais regiões, o sol predomina com algumas nuvens, e as temperaturas podem chegar aos 30 ºC, especialmente entre o Oeste e o Noroeste do estado.

