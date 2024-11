Frente fria chega ao Paraná com risco de tempestades; veja quando Frente fria chega ao Paraná com risco de tempestades; veja quando Ric|Do R7 26/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 13h30 ) twitter

Frente fria no Paraná

Uma frente fria chega ao Paraná e traz risco de temporal a partir de quarta-feira (27). Apesar disso, as temperaturas continuam elevadas em algumas regiões do estado. Veja na previsão do tempo.

