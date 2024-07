Frente Fria Chega com Força ao Paraná: Prepare-se para a Mudança! Uma frente fria atinge o Paraná com força desde a última segunda-feira (29) e derrubou as temperaturas, além... Ric|Do R7 31/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h33 ) ‌



Alerta no Paraná: frente fria traz chuva e queda de temperatura em várias regiões

Uma frente fria atinge o Paraná com força desde a última segunda-feira (29) e derrubou as temperaturas, além de trazer chuva para algumas regiões do estado.

