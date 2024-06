Frente fria e chuva se aproximam do Paraná; confira as previsões O começo da semana será marcado por uma frente fria que deve avançar no estado do Paraná. Ainda nesta segunda-feira (24), o dia deve...

O começo da semana será marcado por uma frente fria que deve avançar no estado do Paraná. Ainda nesta segunda-feira (24), o dia deve ser abafado e com abertura de sol em Curitiba e no Litoral, no entanto, a umidade deve aumentar e pancadas de chuva devem atuar em boa parte do estado.

