Frente fria se afasta do Paraná, mas alerta de chuva e ventos de 60 km/h continua

Frente fria e chuvas fortes no Paraná

A frente fria que trouxe chuvas fortes para o Paraná está se afastando nesta sexta-feira (8). Porém, o estado segue em alerta de chuva intensa com rajadas de vento de até 60 km/h. Veja na previsão do tempo do fim de semana.

