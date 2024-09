Frente fria traz alívio ao Paraná com chuvas e temperaturas mais amenas Após uma semana de calor e com baixa umidade do ar, a chuva volta a atingir o Paraná, melhorando a […] O post Frente fria chega ao... Ric|Do R7 09/09/2024 - 12h47 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h47 ) ‌



Frente fria chega ao Paraná, trazendo chuva e queda nas temperaturas; veja onde

Após uma semana de calor e com baixa umidade do ar, a chuva volta a atingir o Paraná, melhorando a qualidade do ar e abaixando as temperaturas. Uma frente fria avança novamente pelo estado.

