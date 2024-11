Frente fria traz chuva ao Paraná; confira previsão do tempo dos próximos dias Frente fria traz chuva ao Paraná; confira previsão do tempo dos próximos dias Ric|Do R7 26/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 20h49 ) twitter

Frente fria traz chuva ao Paraná

A chuva deve chegar ao Paraná nos próximos dias. No Oeste do estado, há previsão de pancadas de chuva no período da tarde desta quarta-feira (27), que devem ser de moderada a forte intensidade. Já nas regiões Central e Leste, o tempo ainda permanece firme, com o sol predominante e não há previsão de chuva.

