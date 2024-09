Frente fria traz mudanças no clima do Paraná Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e traz a volta da chuva para o Paraná nos próximos dias. […] O post Frente fria atinge o... Ric|Do R7 02/09/2024 - 13h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h21 ) ‌



Frente fria atinge o Paraná e traz risco de chuva; veja áreas afetadas

Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e traz a volta da chuva para o Paraná nos próximos dias. As temperaturas ficam mais baixas, porém sobem novamente no final de semana.

