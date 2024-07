Frente Fria traz risco de geadas e temporais no Sul do Brasil Uma frente fria atinge o Sul do Brasil e traz risco de geadas no fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuva. No Paraná...

Frente fria traz geadas e temporal no Sul do Brasil; veja como afeta o Paraná

Uma frente fria atinge o Sul do Brasil e traz risco de geadas no fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuva. No Paraná, há risco de temporal em algumas cidades e as temperaturas devem despencar.

