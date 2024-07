Frente Parlamentar adia reunião sobre fiscalização do pedágio para 13 de agosto A Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia, Geociência, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável adiou para o dia 13 de... Ric|Do R7 17/07/2024 - 17h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h40 ) ‌



Frente Parlamentar adia reunião sobre fiscalização do pedágio para 13 de agosto

A Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia, Geociência, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável adiou para o dia 13 de agosto a reunião que discutirá as metodologias de contrato para fiscalização do novo pedágio do Paraná. Inicialmente marcada para 6 de agosto, a nova data visa estabelecer métodos eficientes para garantir o cumprimento das obras previstas no Programa de Exploração das Rodovias.

