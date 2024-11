Frentista reconhece assaltante e justiça é feita em Curitiba Um homem, suspeito de roubar uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, em Curitiba, se deu mal após […] O post Suspeito... Ric|Do R7 17/10/2024 - 09h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h08 ) twitter

Suspeito de assalto é reconhecido por frentista, apanha e acaba preso; veja vídeo

Um homem, suspeito de roubar uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, em Curitiba, se deu mal após tentar um novo crime no local. Apenas 22 dias após levar o dinheiro do caixa, o indivíduo, de 47 anos, retornou ao comércio nesta semana, porém, desta vez foi reconhecido por funcionários, impedido de sair do local e preso.

