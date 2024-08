Frio e Geada: O Que Esperar do Tempo em Curitiba Amanhã Esta terça-feira (27) ainda terá o tempo gelado pela manhã com chance para geada nas cidades do centro e... Ric|Do R7 26/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 19h21 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (27/08/2024), segundo o Climatempo

Esta terça-feira (27) ainda terá o tempo gelado pela manhã com chance para geada nas cidades do centro e sul do Paraná, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A capital paranaense deve registrar mínima de 3°C e máxima de 15°C.

