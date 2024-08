Frio Extremo: Paraná Registra Temperaturas Abaixo de Zero O Paraná teve uma manhã congelante nesta terça-feira (13) e várias cidades registraram temperaturas negativas... Ric|Do R7 13/08/2024 - 08h35 (Atualizado em 13/08/2024 - 08h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Paraná bate -5,3°C e Curitiba registra menor temperatura do ano; veja lista

O Paraná teve uma manhã congelante nesta terça-feira (13) e várias cidades registraram temperaturas negativas. Conforme dados do Simepar, a menor temperatura do estado aconteceu em General Carneiro com -5,3°C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Paraná bate -5,3°C e Curitiba registra menor temperatura do ano; veja lista

• Vítimas de queda de avião morreram de politraumatismo, diz Polícia Científica

• Tudo o que se sabe sobre o Enem dos Concursos: datas e locais de provas