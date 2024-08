Frio Intenso: Geada e Temperaturas de 0°C Marcam o Início da Semana no Paraná A semana começa gelada em várias regiões do estado do Paraná, conforme dados do Simepar. Nesta segunda-feira... Ric|Do R7 12/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h06 ) ‌



Semana começa com geada e temperatura de 0°C no Paraná; veja cidades mais frias

A semana começa gelada em várias regiões do estado do Paraná, conforme dados do Simepar. Nesta segunda-feira (12), o amanhecer mais frio foi em Pinhão, na região central do estado, com a mínima de 0,0°C.

