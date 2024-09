Fuga desesperada: foragido invade creche e gera terror em Guaíra Um foragido da justiça, integrante de uma facção criminosa de São Paulo, foi preso nesta quarta-feira (4), após ser detido […] O post... Ric|Do R7 05/09/2024 - 10h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 10h31 ) ‌



Integrante de facção de SP invade creche e causa pânico no Paraná

Um foragido da justiça, integrante de uma facção criminosa de São Paulo, foi preso nesta quarta-feira (4), após ser detido durante uma perseguição em Guaíra, no oeste do Paraná. O homem foi localizado pelos policiais em uma residência, porém, não respeitou as ordens dos agentes e fugiu pelas ruas da cidade. Durante a fuga, o indivíduo chegou a invadir uma creche e tentou se esconder na cozinha.

