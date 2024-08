Fuga inusitada: homem abandona ambulância após recusar ajuda médica Um homem de 30 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (29) após recusar atendimento do Serviço de Atendimento... Ric|Do R7 29/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem foge de ambulância após recusar atendimento do SAMU, no Paraná; assista

Um homem de 30 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (29) após recusar atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e fugir com a ambulância, na cidade de Toledo, no oeste do Paraná. Após o furto, o suspeito dirigiu até o estacionamento de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próximo de onde estava. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele entra no veículo e sai dirigindo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tercilio Turini promete atrair empresas e promover obras em Londrina

• Homem foge de ambulância após recusar atendimento do SAMU, no Paraná; assista

• Trabalhador morre após cair em fosso em uma granja de porcos no Paraná