Funcionário de cinema é preso por suspeita de molestar menores de idade

Polícia prende funcionário de cinema que teria molestado menores de idade no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um jovem de 26 anos, suspeito de molestar sexualmente uma criança de 11 anos e uma adolescente de 12. Os crimes teriam ocorrido dentro do cinema onde o preso trabalhava, em Cascavel, no oeste do Paraná.

