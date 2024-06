Ric |Do R7

Funcionários de frigorífico em Paiçandu passam mal após vazamento de amônia Cerca de 14 funcionários de um frigorífico, localizado na cidade de Paiçandu, no Norte Central do Paraná, passaram mal após um vazamento...

Funcionários de frigorífico em Paiçandu passam mal após vazamento de amônia

Cerca de 14 funcionários de um frigorífico, localizado na cidade de Paiçandu, no Norte Central do Paraná, passaram mal após um vazamento de amônia. O acidente aconteceu, nesta segunda-feira (24), na sede do frigorífico que fica às margens da PR-323 e mobilizou várias equipes para prestar socorro às pessoas que passaram mal.

