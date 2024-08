Furacão Avança: Athletico Brilha na Copa do Brasil O Bate Pronto Paraná desta quinta-feira (8) fala tudo sobre a vitória do Athletico sobre o Bragantino na... Ric|Do R7 08/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Classificação do Athletico na Copa do Brasil é destaque no Bate Pronto

O Bate Pronto Paraná desta quinta-feira (8) fala tudo sobre a vitória do Athletico sobre o Bragantino na noite desta quarta-feira (7). Jogando em Bragança Paulista, o Furacão levou a melhor por 3 a 2 e está nas quartas de final da Copa do Brasil, com um placar agregado de 5 a 2.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Classificação do Athletico na Copa do Brasil é destaque no Bate Pronto

• Inmet emite alertas de temporal e onda de frio para diversas regiões do Paraná

• Segurança de bailão é encontrada morta a facadas dentro de casa no Uberaba