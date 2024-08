Futuro Incerto: Vitor Roque e a Situação no Barcelona O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (14) traz detalhes sobre a situação de Vitor Roque no Barcelona.... Ric|Do R7 14/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 12h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vitor Roque vive indefinição sobre futuro; saiba tudo no Bate Pronto

O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (14) traz detalhes sobre a situação de Vitor Roque no Barcelona. O atacante (ex-Athletico ) não vem sendo utilizado no clube catalão e desperta interesse de outros times da Europa, como Everton e Lazio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vitor Roque vive indefinição sobre futuro; saiba tudo no Bate Pronto

• Criança de 9 anos é encontrada morta em lixo e mãe é presa

• Avião 2283: Bandidos criam perfis falsos das vítimas