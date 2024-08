Geadas à Vista: Frente Fria Ameaça o Paraná A frente fria está avançando no Paraná e as baixas temperaturas podem trazer a possibilidade de geadas no... Ric|Do R7 11/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 11/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Frente fria avança e traz possibilidade de geada no PR; veja regiões afetadas Caroline de Souza Machado

A frente fria está avançando no Paraná e as baixas temperaturas podem trazer a possibilidade de geadas no Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Frente fria avança e traz possibilidade de geada no PR; veja regiões afetadas

• Isabel Veloso: jovem paranaense com câncer terminal anuncia gravidez

• Vítima de queda de avião mandou mensagem para família: “Medo desse voo”