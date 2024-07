Gêmeas denunciam vizinho suspeito de perseguição em Rio Branco do Sul As irmãs gêmeas Gabrielle e Luiza Britto, de 20 anos, relataram na última terça-feira (11), que estavam sendo perseguidas por um...

Vizinho suspeito de “stalkear” gêmeas está foragido diz PCPR

As irmãs gêmeas Gabrielle e Luiza Britto, de 20 anos, relataram na última terça-feira (11), que estavam sendo perseguidas por um vizinho há um ano em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a identidade do suspeito. Robison Leonardo Faria, de 39 anos, descumpriu a medida protetiva e agora está sendo procurado pela PCPR.

