Gerente de supermercado foi morto a tiros por se envolver com mulher casada

Gerente de supermercado foi morto a tiros

A morte de um gerente de supermercado a tiros no bairro Água Verde, em Curitiba, ganhou uma reviravolta nas investigações. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) descobriu que o crime não se tratou de um latrocínio, mas sim ciúme. Eliseu Ribeiro dos Santos foi morto porque se envolveu com uma mulher casada.

