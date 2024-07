Gilberto Gil Encanta Curitiba com sua Ópera aclamada em Paris Gilberto Gil se apresenta em Curitiba no dia 9 de novembro com a ópera “Amor Azul”. O espetáculo acontece... Ric|Do R7 29/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 21h53 ) ‌



Gilberto Gil apresenta em Curitiba ópera de sucesso em Paris

Gilberto Gil se apresenta em Curitiba no dia 9 de novembro com a ópera “Amor Azul”. O espetáculo acontece no Teatro Positivo, sendo esta a última apresentação do cantor no local, que está com aposentadoria prevista para 2025.

