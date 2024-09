Ginecologista é condenado a 35 anos por abusos em Maringá O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (3) vai mostrar o resultado do julgamento do médico ginecologista Felipe Sá, em Maringá, […]... Ric|Do R7 03/09/2024 - 07h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 07h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ginecologista do PR é condenado a 35 anos por abusos; veja no RIC Notícias Manhã

O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (3) vai mostrar o resultado do julgamento do médico ginecologista Felipe Sá, em Maringá, no noroeste do Paraná. O homem foi condenado a 35 anos de prisão por abusar de pacientes. A defesa do médico vai recorrer da decisão. Assista ao vivo:

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Ginecologista do PR é condenado a 35 anos por abusos; veja no RIC Notícias Manhã

• Coritiba visita o lanterna Guarani para colar no G-4; escalações e transmissão

• Jogos de hoje (03/09/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir