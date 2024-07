Goleiro é baleado por policial em confusão pós-jogo

Ric |Do R7

O goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi baleado na perna por um policial militar durante uma confusão após o final da partida...

Goleiro é baleado na perna por policial durante confusão após jogo; vídeo

O goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi baleado na perna por um policial militar durante uma confusão após o final da partida da segunda divisão do Campeonato Goiano, que aconteceu nesta quarta-feira (10), no Estádio Jonas Duarte, em Goiás.

