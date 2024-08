Golfinho em Fúria: Ataques Inusitados nas Praias do Japão Um golfinho “sexualmente frustrado” nas praias de Mihama, no Japão, está sendo apontado como culpado por... Ric|Do R7 23/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h21 ) ‌



Golfinho “sexualmente frustrado” ataca banhistas para tentar acasalar; entenda

Um golfinho “sexualmente frustrado” nas praias de Mihama, no Japão, está sendo apontado como culpado por 16 ataques no último mês. Conforme especialistas locais, duas das vítimas do animal tiveram ferimentos graves nas mãos que precisaram de dezenas de pontos.

