Golfinho Inusitado: Ataques Surpreendentes a Mergulhadores no Japão

Golfinho volta a ‘atacar sexualmente’; mergulhadores são vítimas

O golfinho Suzu, conhecido por ser “sexualmente frustrado”, voltou a atacar no Japão. Desta vez, não apenas banhistas. Mergulhadores são vítimas das investidas do animal, que deseja ter “relações sexuais” com eles.

