Golpes em Casamentos: Polícia em Ação Contra Fraudes Polícia investiga empresa, suspeita de aplicar golpes em mais de 200 noivos. Confira todos os detalhes na reportagem! Acompanhe todas... Ric|Do R7 14/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 21h16 ) ‌



Polícia investiga empresa, suspeita de aplicar golpes em mais de 200 noivos

Polícia investiga empresa, suspeita de aplicar golpes em mais de 200 noivos.

Confira todos os detalhes na reportagem!

