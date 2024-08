Governador do Paraná se posiciona contra violência policial Uma jovem foi agredida por um policial militar no último sábado (24), em Itambaracá, no Norte do Paraná.... Ric|Do R7 26/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 15h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ratinho Junior repudia agressão de PM no PR: “Não vamos ser coniventes” Caroline de Souza Machado

Uma jovem foi agredida por um policial militar no último sábado (24), em Itambaracá, no Norte do Paraná. As agressões foram filmadas e as imagens repercutiram na mídia. O governador do Paraná, Ratinho Junior, se manifestou sobre a situação. Conforme o político, houve excesso por parte do militar e o profissional já foi afastado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cresol participa de edição histórica da Expointer, que marca reconstrução do RS

• Ratinho Junior repudia agressão de PM no PR: “Não vamos ser coniventes”

• Mulher dá um basta após 20 anos sofrendo violência doméstica