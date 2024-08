Graciele Lacerda Fala Sobre Casamento e Polêmicas A Hora da Venenosa desta quarta-feira (28), exibirá a repercussão do casamento de Graciele Lacerda e Zezé... Ric|Do R7 28/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h51 ) ‌



Graciele Lacerda rebate críticas após casamento; veja na Hora da Venenosa Caroline de Souza Machado

A Hora da Venenosa desta quarta-feira (28), exibirá a repercussão do casamento de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre o cantor Nattanzinho, que encontrou a namorada após as polêmicas. Confira todos os destaques do programa!

