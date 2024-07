Ric |Do R7

Grande apreensão de drogas em Foz do Iguaçu Cerca de 956 quilos de maconha foram apreendidos durante uma ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), na noite desta quinta-feira (...

956 quilos de maconha são apreendidos em Foz do Iguaçu

Cerca de 956 quilos de maconha foram apreendidos durante uma ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), na noite desta quinta-feira (04), em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná.

