Grande apreensão de drogas no interior do Paraná choca autoridades

Mais de 250 kg de droga apreendidos no interior do PR; 5 pessoas são presas

Entre as drogas apreendidas por policiais militares havia maconha e cocaína. Os entorpecentes foram encontrados em situações distintas, na quarta-feira (10), nas cidades de Cascavel, no Oeste do estado, e em Porecatu, Norte do Paraná.

