Grande apreensão de drogas no Paraná chama atenção das autoridades Nesta sexta-feira (28), a Polícia Militar do Paraná apreendeu mais de 500 kg de maconha na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste...

Alto contraste

A+

A-

Mais de 500 kg de maconha são apreendidos em um só carro no Paraná

Nesta sexta-feira (28), a Polícia Militar do Paraná apreendeu mais de 500 kg de maconha na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Estado. A ação foi realizada por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Rodeio Country Show: 1ª edição será em outubro em Campina Grande do Sul

• Disney Magic Run em Curitiba tem últimos ingressos disponíveis

• Manga vai voltar e agora?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.