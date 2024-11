Grande Curitiba recebe jogo beneficente com nomes do futebol nacional; confira Grande Curitiba recebe jogo beneficente com nomes do futebol nacional; confira Ric|Do R7 12/11/2024 - 14h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h31 ) twitter

Jogo Beneficente

Neste sábado (16), acontece um jogo beneficente de futebol em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Estádio Atílio Gionédis. A partida começa a partir das 15h30 com nomes marcantes do esporte nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

