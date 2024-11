Grande Curitiba recebe mutirão de emprego com 1.300 oportunidades O mutirão de emprego ocorre das 9h às 16h, na Agência do Trabalhador Central, localizada na Rua Pedro Ivo, 503, no Centro de Curitiba... Ric|Do R7 16/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 09h28 ) twitter

Mutirão oferece mais de 1,3 mil vagas de emprego para a Grande Curitiba

O Governo do Paraná realiza nesta quarta-feira (16) um mutirão de emprego oferecendo 1.300 vagas com contratação imediata na Grande Curitiba. Realizado através da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), o evento conta com mais de 20 empresas de diversos setores.

