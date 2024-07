Grave acidente com três caminhões choca o Oeste do Paraná

Ric |Do R7

RIC Notícias Noite mostra um grave acidente com três caminhões no Oeste do Paraná

O RIC Notícias Noite vai falar sobre um grave acidente que aconteceu, nesta quinta-feira (11), na BR-277, em Nova Laranjeiras, no Oeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu três caminhões. Um deles atravessava o trevo, quando foi atingido por outro caminhão e arrastado contra um terceiro. Essa e outras notícias podem ser acompanhadas com Camila Andrade, que apresenta o programa a partir das 19h20.

