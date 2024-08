Grave Acidente em Curitiba: Ciclista é Reanimado Após Colisão com Ônibus Um ciclista, de 40 anos, foi socorrido em estado grave após um acidente com um ônibus, no bairro Capão da... Ric|Do R7 05/08/2024 - 08h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 08h46 ) ‌



Ciclista bate em ônibus na canaleta e é reanimado após 30 minutos de massagem

Um ciclista, de 40 anos, foi socorrido em estado grave após um acidente com um ônibus, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. A colisão frontal aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), na canaleta exclusiva para veículos do transporte coletivo, próximo à divisa com a cidade de Pinhais.

