Grave Acidente em Curitiba: Idoso Ferido em Colisão com Ônibus
Ric|Do R7 19/08/2024 - 10h56



Idoso fica gravemente ferido após colisão com ônibus biarticulado em Curitiba

Um idoso ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e um ônibus biarticulado, no Centro de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com as informações da Guarda Municipal de Curitiba (GMC), o motorista que se feriu teria furado o sinal no cruzamento da rua Alferes Poli com a avenida Sete de Setembro, sendo atingido pelo ônibus. Além dele, uma passageira do carro, também idosa, se feriu no acidente.

