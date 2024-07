Grave acidente interdita BR-277 em Paranaguá Um grave acidente entre um caminhão e uma motocicleta resultou em uma morte na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Na manhã...

‌



A+

A-

Acidente com morte de motociclista interdita BR-277, em Paranaguá

Um grave acidente entre um caminhão e uma motocicleta resultou em uma morte na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Na manhã desta terça-feira (9), a rodovia foi totalmente interditada na altura do km 00, no acesso à Avenida Ayrton Senna da Silva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Acidente com morte de motociclista interdita BR-277, em Paranaguá

• Síndrome de Patau: saiba o que é a condição do bebê Arthur, filho de Zé Vaqueiro

• Bebê Arthur, filho de Zé Vaqueiro, morre aos 11 meses