Grave acidente na BR-163 deixa casal ferido

Casal fica gravemente ferido em colisão frontal com caminhão na BR-163

Um grave acidente na BR-163, em Pérola d´Oeste, no sudoeste do Paraná, na manhã desta sexta-feira (6), deixou um casal gravemente ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam em um Gol que seguia em direção à Pranchita, que bateu de frente com uma caminhão carregado de ração que vinha em sentido contrário, logo após o término de um trecho com terceira faixa.

