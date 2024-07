Grave acidente na BR-487 deixa um morto e dois feridos

Ric |Do R7

Colisão frontal entre caminhonetes deixa um morto e dois feridos na BR-487

Um homem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre duas caminhonetes, na BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, entre Porto Camargo e Icaraíma, no Noroeste do Paraná, na sexta-feira (5) à noite. Os dois veículos ficaram destruídos devido à violência do acidente.

