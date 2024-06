Grave acidente na PR-151 deixa 22 pessoas feridas em Castro

Alto contraste

Acidente entre ônibus e carro deixa 22 pessoas na PR-151 em Castro

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou 22 pessoas feridas na PR-151, em Castro, no início da noite desta quarta-feira (26). As informações apuradas pelo portal aRede, indicam que um ônibus da saúde estaria envolvido na batida. O acidente aconteceu no local conhecido como ‘Entrada do Tronco’.

