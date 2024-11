Grávida é morta a tesouradas no dia do aniversário da mãe Grávida é morta a tesouradas no dia do aniversário da mãe Ric|Do R7 30/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grávida é morta a tesouradas no dia do aniversário da mãe

Uma mulher grávida de três meses foi morta a tesouradas na última quinta-feira (28), em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Conforme o boletim de ocorrência, a vítima identificada como Hozana Lopes da Silva, de 29 anos, teve ferimentos no pescoço, tórax e braço. O crime ocorreu no dia do aniversário da mãe da vítima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico caso.

Leia Mais em Ric:

Tempestade em Curitiba: teto de gesso não resiste ao temporal e desaba em shopping

Carro é partido ao meio e motorista ejetado, em acidente grave na Avenida das Torres

Corpo do motociclista, morto em acidente no Xaxim, é retirado do local; via segue fechada