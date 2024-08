Gravidade do Caso: Homem Desacordado em Araucária Um homem acabou sendo encontrado desacordado e com sinais de agressões na madrugada desse domingo (4). A... Ric|Do R7 04/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 04/08/2024 - 12h26 ) ‌



Homem é encontrado desacordado com sinais de agressão em Araucária; caso é grave

Um homem acabou sendo encontrado desacordado e com sinais de agressões na madrugada desse domingo (4). A ocorrência aconteceu no bairro Capela Velha, em Araucária. Estado de saúde do homem é considerado grave.

