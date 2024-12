Greve pode afetar o transporte público de Cascavel na segunda (9) O sistema de transporte público de Cascavel pode ser afetado por uma greve na próximo segunda-feira (9), caso uma cláusula […] O post... Ric|Do R7 05/12/2024 - 11h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Transporte público de Cascavel pode ser afetado por greve na próxima segunda-feira (9)

O sistema de transporte público de Cascavel pode ser afetado por uma greve na próximo segunda-feira (9), caso uma cláusula não seja retirada do contrato, presente no novo edital de licitação. Nesta quinta-feira (5), funcionários e representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano (SINTTRACOVEL) se reuniram para definir uma posição diante do impasse.

Para mais detalhes sobre essa situação que pode impactar a mobilidade na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Policial militar que jogou homem de ponte é preso após prestar depoimento

Assista aos sorteios das Loterias Caixa de hoje (05/12/2024); veja resultados

Pedestre é atropelado por ônibus e encaminhado ao hospital em estado grave