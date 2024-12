Grupo é suspeito de fraudar licitações e causar prejuízo de R$ 600 mil em Matinhos Grupo é suspeito de fraudar licitações e causar prejuízo de R$ 600 mil em Matinhos Ric|Do R7 03/12/2024 - 12h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h49 ) twitter

Investigação da Polícia Civil do Paraná sobre fraudes em licitações

Uma investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) aponta que houve um possível sobrepreço de 42,87% do valor total em uma licitação cujo objeto era a organização da festa de aniversário de Matinhos, no Litoral do Paraná, que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 600 mil aos cofres públicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!

