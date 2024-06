Grupo RIC promove campanha de doação de roupas e cobertores com o Círculo do Bem Com o objetivo de incentivar a solidariedade entre os curitibanos e proteger a população em situação de vulnerabilidade, o Grupo...

Círculo do Bem: Grupo RIC promove campanha de doação de roupas para quem precisa

Com o objetivo de incentivar a solidariedade entre os curitibanos e proteger a população em situação de vulnerabilidade, o Grupo RIC juntamente com o Hospital de Olhos do Paraná está promovendo a campanha Círculo do Bem.

