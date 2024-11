Guardiola pode assumir Seleção Brasileira, afirma site Guardiola pode assumir Seleção Brasileira, afirma site Ric|Do R7 08/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h49 ) twitter

Guardiola Seleção Brasileira

Após relatos de ligações entre a CBF e o técnico Pep Guardiola, o futuro da Seleção Brasileira pode estar nas mãos do atual treinador do Manchester City. A princípio, o espanhol ficaria à frente do Brasil para a Copa do Mundo de 2030.

