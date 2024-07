Guerra do crime no litoral: o cenário preocupante em imagens A violência no litoral do Paraná tem chamado atenção das autoridades. Somente nos últimos quatro dias, oito pessoas foram assassinadas...

‌



A+

A-

Litoral: Guerra do crime tem 8 mortes em 4 dias e é destaque no Balanço Geral

A violência no litoral do Paraná tem chamado atenção das autoridades. Somente nos últimos quatro dias, oito pessoas foram assassinadas devido a uma guerra entre criminosos que atuam na região. Segundo informações levantadas pela equipe do Balanço Geral Curitiba, até mesmo inocentes têm perdido a vida devido a disputa por território. A guerra do crime no litoral é destaque no programa desta quinta-feira (11).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Litoral: Guerra do crime tem 8 mortes em 4 dias e é destaque no Balanço Geral

• Família sofre acidente com caminhão e criança de 3 anos morre, na PR-151

• De que é feito e para que serve um implante dentário?